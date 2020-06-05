Грозный, , 10:47 — REGNUM В Чечне во время разгула стихии 3 июня пострадал 21 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, одна из пострадавших — малолетняя девочка из Ачхой-Мартановского района. В результате ЧС она получила травмы лица и глаза. По поручению Кадырова, в случае необходимости, ребенку сделают пластическую операцию.

«Я поручил минздраву взять её ситуацию под особый контроль и оказать всю необходимую помощь вплоть до пластической операции», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в минздраве региона, всего в числе пострадавших от разгула стихии девять детей, трое из которых госпитализированы. Два ребенка с переломами и ушибами находятся в состоянии средней степени тяжести в детской клинической больнице №2 города Грозного. Одна девочка в стабильно тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую детскую клиническую больницу имени Е. П. Глинки, пишет «Российская газета».