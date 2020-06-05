Москва, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8726 носителей коронавируса. Об этом 5 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи произошли во всех регионах РФ. За сутки зафиксировали 144 летальных исхода, выздоровели более 8 тыс. человек.

Лидирует по числу выявленных случаев заражения Москва — 1855. Далее следуют Подмосковье — 762, Петербург — 378, Нижегородская область — 330, Свердловская область — 251, Ростовская область — 196, Красноярский край — 173. Более сотни случаев заражения зафиксировано в Смоленской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Архангельской, Орловской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях, в Дагестане, ХМАО и Башкирии.

Всего в РФ выявили 449 834 случая заражения вирусом, умерли 5528 человек, выздоровели более 212 тыс. человек.