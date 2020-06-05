Оренбург, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области специалиста администрации Озерского сельсовета Илекского района подозревают в коррупционном преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По данным следствия, сотрудница сельской администрации получила взятку в размере 50 тыс. рублей за способствование в ускорении получения жилищной субсидии по программе. Посредником в передаче взятки стал депутат сельсовета.