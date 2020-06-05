Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 251 новый случай выявления коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Теперь в регионе подтвердили 6930 случаев выявления коронавируса с начала пандемии.

От COVID-19 умерли ещё два человека (общее количество таких умерших — 37), сколько больных COVID-19 погибли от других причин, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу. Он продлён до 8 июня 2020 года.