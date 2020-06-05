Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM В Петербурге не наблюдается снижения количества вновь выявленных носителей коронавируса. За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, в городе зафиксировали 378 новых случаев заражения. На три человека больше за сутки выписано из больниц.

Днем ранее было 375 новых случаев, двумя днями ранее — 380 случаев.

Таким образом за все время пандемии в Петербурге выявили 17 тыс. 822 носителя коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа врачи Петербурга выписали после выздоровления 381 пациента. За все время в городе выздоровело 7076 человек.

В России за сутки зафиксировали 8 тыс. 726 новых случаев заражения, их общее число достигло 449 тыс. 834 в 85 регионах. За сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 8 057 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 212 680 человек.

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