Москва, , 10:58 — REGNUM Появление симптомов коронавирусной инфекции для 17% российских граждан не станет поводом для обращения к врачу, они предпочтут самолечение. Таковы итоги исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и холдинга «Ромир».

Заметив симптомы, 41% респондентов сначала прибегнет к консультации с врачом по телефону. В ближайшую больницу пойдёт 31% опрошенных, 12% возьмут с собой членов семьи. В период пандемии ограничили посещение больниц и поликлиник 38% респондентов, тогда как 41% избегал их всегда.

Опрос проходил в мае при участии более 1,2 тыс. респондентов.