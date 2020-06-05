Тбилиси, , 10:42 — REGNUM За последние сутки в Грузии было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, но источники заражения граждан известны, сообщила журналистам 5 июня утром медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, 2 случая зафиксировано в так называемом «сабурталинском кластере», а еще 2 пациента поступили в клиники из зон карантина.

Всего на 5 июня в Грузии подтверждено 805 случаев коронавируса, 650 пациентов выздоровели, в том числе 6 человек покинули больницы за последние сутки. На данный момент число выздоровевших составляет более 80% от общего числа выявленных, отметила Эзугбая.

За весь период распространения вируса скончались 13 человек, в основном пациенты, у которых на фоне обострились серьезные хронические заболевания.

В зонах карантина находятся 2424 человек, в стационарах под наблюдением остаются 304 пациента.