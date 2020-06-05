Москва, , 10:48 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве новорожденной девочки в Москве. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Следствие считает, что ночью 2 апреля 2020 года женщина 1999 года рождения родила в квартире девочку. Не желая воспитывать ребенка, женщина утопила девочку и положила в пакет, который выбросила в бак для мусора.

Позже москвичка обратилась больницу и сообщила, что родила мертвого ребенка. Судебно-медицинская экспертиза опровергла заявление матери о гибели девочки в утробе.

Женщину задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Следствие будет ходатайствовать об аресте.