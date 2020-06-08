Скопье, , 10:53 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 7 июня сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 13 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1246 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 274 активных случая, из них 70% приходится на Тирану. 30 пациентов проходят лечение в больничных учреждениях, из них шесть находятся в палате интенсивной терапии и двое подключены к аппаратам ИВЛ.

938 человек уже излечились. 34 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

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