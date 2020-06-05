Оренбург, , 10:37 — REGNUM В Оренбурге следственные органы и прокуратура организовали проверки по факту проживания людей в бараках, которые числятся как нежилые производственные помещения. При этом жители вынуждены платить завышенную арендную плату за землю под бараками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных ведомствах региона.

Сотрудники прокуратуры выезжали на место, и после встречи с жителями поселка ЭМП 703 принято решение о том, что оренбуржцы подадут заявления на разграничение земельных участков под строениями для снижения арендных платежей. Прокуратура намерена потребовать от мэрии Оренбурга постановку жителей бараков на учет и обеспечение их благоустроенным жильем.

Доследственную проверку по поводу возможного нарушения прав граждан проводит СУ СКР по региону. По данным следствия, в 1980-х годах ОАО «Трансэлектромонтаж» для сотрудников построило дома на окраине города возле железной дороги. Семьи проживали в бараках по договорам аренды помещений. В 2016 году компания продала здания ООО «Транс Строй Комплект». Семьям предложили выкупить объекты собственности. Однако выяснилось, что жилые дома по документам являются нежилыми зданиями.

На сегодняшний день в поселке ЭМП 703 расположены десять домов, в которых проживают около 100 человек: 30 семей, в которых воспитываются 20 детей.