Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялась первая тренировка парадных расчётов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие более 3,3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

Репетиция прошла под наблюдением медиков с соблюдением всех санитарных требований. В тренировке на аэродроме приняли участие более 2,3 тыс. военнослужащих ЮВО и свыше 1 тыс. представителей других силовых структур. Все участники шествия сдали тест на коронавирус.

Полигон, задействованный транспорт и военные машины также подвергаются санитарной обработке. Все участники торжественного марша используют средства индивидуальной защиты.