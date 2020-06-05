Брянск, , 10:30 — REGNUM Осуждённого, находившегося в федеральном розыске более трёх лет, задержали сотрудники правоохранительных органов на одной из автозаправок в Брянской области. Мужчина сбежал из зала суда и постарался изменить свою внешность, сообщили 5 июня в пресс-службе регионального УФСИН.

В августе 2016 года Унечский районный суд Брянской области рассматривал дело мужчины, обвиняемого в сбыте наркотиков. Судья удалился в совещательную комнату, где принял решение о назначении обвиняемому наказания в виде семи лет лишения свободы. Свой приговор мужчина не услышал — он сбежал из зала суда, в тот момент он находился под подпиской о невыезде. Осуждённый всё это время скрывался, отпустил бороду и отрастил волосы, а также поменял место жительства. Накануне его задержали на автозаправке и поместили в следственный изолятор.

С начала 2020 г ода оперативники УФСИН установили местонахождение 53 разыскиваемых осуждённых.