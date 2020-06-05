Тамбов, , 10:27 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 5 июня в региональном оперштабе.

В числе заразившихся один ребёнок — девочка трёх лет, а также взрослые в возрасте от 21 до 91 года.

Всего в Тамбовской области за период пандемии подтверждено 3 тыс. 307 случаев заражения коронавирусом, у 1 тыс. 157 носителей никаких клинических проявлений зафиксировано не было. На данный момент 1 тыс. 451 пациент выздоровел, 11 человек с положительными тестами на коронавирус скончались. В больницах региона остаются 370 пациентов, 308 из них поставлен диагноз пневмония.