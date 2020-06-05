Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.

«Я никогда не занимался такими вещами, как микрочипы. Эти сообщения довольно сложно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — цитирует его Business Insider.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биооружия ради чипирования населения. Надзорное ведомство призвало Роскомнадзор заблокировать данные видео.

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