Кострома, , 10:18 — REGNUM В Костромской области за прошедшие сутки выявили 20 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.

Костромичи получают заражения от приезжих из других регионов, таких случаев от общего количества — 50%. Далее вирус распространяется по родственникам и знакомым инфицированных.

Больше всего новых случаев выявлено в Буе и Мантуровском районе. SARS-CoV-2 дошёл и до самых отдалённых и малонаселённых районов области — Павино, Боговарово, Антропово.

За весь период эпидемии в Костромской области зарегистрировано 862 носителя вируса SARS-CoV-2, включая 439 выздоровевших.