Воронеж, , 10:17 — REGNUM Медики диагностического отделения №1 Воронежской областной инфекционной больницы, которая не вошла в число ковидных госпиталей, работают без доплат и, по их словам, без достаточной защиты. При этом, утверждают медсёстры, в больнице регулярно выявляют носителей коронавируса, случаи заражения есть и среди сотрудников, об этом пишет «Моё!».

Медицинские сестры воронежской областной инфекционной больницы рассказали журналистам, что, несмотря на то, что они регулярно сталкиваются в работе с заразившимися коронавирусом, никаких доплат за это не получают — больница не вошла в число стационаров, специализированно принимающих пациентов с коронавирусом. По утверждению медицинских сестёр, коронавирус был выявлен уже у 17 пациентов, которые проходили лечение в инфекционной больницы. Медики жалуются и на отсутствие достаточных средств защиты. По словам одной из медсестёр, в апреле им выдали 25 метров марли и предложили самостоятельно сшить маски.

«Я сопровождала на перевозке из нашей больницы пациентов сначала в диагностический центр на КТ, потом в коронавирусный стационар. Всё, что у меня было из защиты, это одноразовый халат и одноразовая маска. В БСМП же нас встречали врачи, которые по сравнению со мной были защищены как космонавты. Они ещё и отругали меня за то, что я так «плохо одета», — рассказала сотрудница больницы.

«Одноразовых масок по-прежнему не хватает, потому на сутки нам их выдают по четыре штуки. А их положено менять каждые два часа. Пожаловалась на условия работы и на отсутствие доплат через «Госуслуги», так мне пригрозили тем, что лишат и обычной премии», — добавила другая медсестра.

Между тем, случаи заражения коронавирусом есть уже и среди сотрудников больницы

«У меня подтверждённый коронавирус. Причём он так странно подтверждался, что я успела отработать две смены», — отметила медсестра, рассказав, что пока положительный тест подтверждался, на работу она ездила обычным общественным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область уже попадала в скандальные истории с выплатами медикам — нарушения выявлялись в районах области, решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры.