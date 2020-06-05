Грозный, , 10:15 — REGNUM В Чечне ежедневно снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Благодаря работе оперативного штаба и врачей в республике практически сразу же удалось взять под контроль ситуацию, что позволило избежать худших прогнозов.

«В Чеченской Республике наблюдается снижение новых случаев заражения коронавирусом. <…> Худшие наши опасения с возможным выходом ситуации из-под контроля по итальянскому сценарию не оправдались», — написал чеченский лидер на своей странице в соцстети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, 4 июня число вновь заразившихся составило 13 человек, при этом у большинства болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 4 июня, в Чечне общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 1291. По этому показателю республика находится на последнем месте в Северо-Кавказском федеральном округе. Число выздоровевших достигло 973 человек. Умерли от осложнений 14 пациентов.