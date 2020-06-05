Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Петербурге существенно увеличили объемы суточного тестирования на коронавирус.

Как сообщает 5 июня городской оперативный штаб, накануне на наличие инфекции проверили 22 тыс. 397 человек, при том, что максимальный показатель за прошлые периоды едва достигал 16 тыс. Как правило, в сутки делали около 11−12 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением находятся 4 тыс. 292 человека, из них 232 находятся в обсерваторе, 942 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу на тему коронавируса позвонили 1 тыс. 51 раз, в экстренную службу обратились 448 человек, 177 обращений перенаправили в скорую помощь, 51 — в полицию.

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