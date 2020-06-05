Казань, , 10:17 — REGNUM Офисы многофункциональных центров (МФЦ) Татарии с 5 июня начали принимать заявления по выбору участка для голосования о внесении изменений в Конституцию РФ, запланированного на 1 июля, сообщается на официальном интернет-портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Голосование возможно на любом удобном участке, необходимо лишь подать заявление до 21 июня о своем фактическом местонахождении. По предъявленному паспорту такая услуга предоставляется в МФЦ. Также, соответствующее заявление примут в избирательной комиссии и через портал госуслуг. С 16 по 21 июня заявление о выборе участка можно подать в участковую избирательную комиссии.

Голосование станет возможным уже с 25 июня. Такое шестидневное голосование позволит избежать большого скопления людей на участках. Подсчет голосов осуществят 1 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое намечено на 1 июля, намерены 67% жителей России.

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