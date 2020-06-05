Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, который во время конфликта с оппонентом на углу Гражданского проспекта и проспекта Просвещения в Калининском районе города выстрелил из травматического пистолета ему в ногу. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт со стрельбой произошел накануне вечером у дома 86 по Гражданскому проспекту. Пострадал 38-летний неработающий петербуржец, который получил ранение в ногу, был доставлен в медицинское учреждение, а после оказания помощи отпущен домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в него выстрелил 47-летний работодатель, с которым потерпевший встретился вместе со своим знакомым по вопросу оплаты ранее сделанной работы в сфере лесозаготовок. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них распылил аэрозольный баллончик в лицо работодателя, а тот из своего травматического пистолета выстрелил в работника и скрылся с места происшествия на автомобиле.

«Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Стрелявший гражданин обратился за медицинской помощью в глазную травму, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска Калининского района», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, подозреваемый ранее уже имел судимость. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Отметим, это не второй за сутки случай травмирования оппонента из травматического оружия при выяснении оплаты. В тот же день в центре Петербурга был ранен в голову 24-летний молодой человек, который обратился в фирму по изготовления санитарных книжек, но не получил ее и потребовал вернуть деньги. Вместо денег получил пулю. В настоящий момент ведутся поиски злоумышленника.

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