Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.

Как передаёт портал «Е1», градоначальник призвал дождаться результатов проверок.

«После этого можно будeт о чем-то говорить и употрeблять такие тeрмины, как убийство», — сказал мэр.

Также Высокинский посетовал, что сейчас мало кто ценит героизм сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в грабеже мужчина погиб в ходе штурма его квартиры сотрудниками Росгвардии. По версии силовиков, гражданин оказал сопротивление и направлял в их сторону предмет, похожий на автомат.

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