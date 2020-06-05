Москва, , 09:52 — REGNUM В инфекционной больнице № 2 в Москве проходят лечение 207 пациентов с COVID-19, сообщила 5 июня главный врач медучреждения Светлана Краснова.

«В больнице 514 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 276 человек с подозрением на COVID/ 207 случаев подтверждено лабораторно», — написала Краснова на своей странице в Facebook.

По ее словам, шесть человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в Москве выявлено 189 214 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2749 человек, выздоровели — 94 715.

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