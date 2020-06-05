Дакар, , 09:51 — REGNUM Министр внутренних дел Сенегала объявил, что в стране будет сокращено время комендантского часа и отменены ограничения на междугородние поездки. Изменения были введены после двух ночей протестов. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра внутренних дел Али Нгуйль Ндиайе.

В соответствии с заявлением, начало комендантского часа в стане будет перенесено на два часа и теперь комендантский час будет длиться с 23:00 до 05:00 по местному времени. Транспортные ограничения ослабляются, а рестораны, тренажерные залы и казино также будут открыты.

По информации журналистов телерадиокомпании, более 200 человек были задержаны полицией по итогам стихийных ночных демонстраций в городах по всей стране. Протестующие требовали отменить комендантский час, введенный в марте для борьбы с пандемией. Демонстрации начались во вторник, 2 июня, в священном городе Туба и распространились на несколько городов по всей стране.

Комендантский час действует с 23 марта, когда был также введен запрет на передвижение между различными частями страны.

Ранее на этой неделе, в стране было принято решение отложить частичное открытие школ, запланированное на 2 июня. Возвращение в школу учащихся выпускных классов было приостановлено после подтверждения случаев COVID-19 среди учителей в Зигиншоре на юге страны.