Ставрополь, , 09:54 — REGNUM Всероссийская акция «Лапы дружбы» стартует на Ставрополье в День эколога (5 июня). В трех городах края будет организован сбор кормов и медикаментов для приютов животных, сообщили ИА REGNUM в управлении по информполитике правительства региона.

Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса приюты столкнулись с сокращением пожертвований, нехваткой кормов и средств ухода за питомцами. В связи с этим экологические волонтеры организуют в Ставрополе, Пятигорске и Кисловодске работу точек сбора медикаментов и кормов для животных от всех желающих.

«Приюты с благодарностью примут корма для собак и кошек любых марок, древесный наполнитель для лотков, средства для уборки помещений, дезинфекторы и средства защиты, попоны и воротники для послеоперационных животных, шприцы, бинты и медикаменты», — сказано в сообщении.

Акция продлится до 18 июня. Все собранное в течение двух недель будет передано в приюты «Лучший друг» в Ставрополе и «ДАРСЕ» города Кисловодска. Кроме того, неравнодушные жители смогут вместе с волонтерами отправиться в приюты и оказать помощь в уходе за животными.