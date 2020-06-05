Пекин, , 09:45 — REGNUM Число занятых людей в Китае достигло 770 млн на конец 2019 года, при этом доля работающих в сфере услуг достигло 47,4%, сообщает 5 июня газета China Daily.

Среди них, доля городских занятых достигла 440 млн человек, если верить данным Министерству людских ресурсов и социальной безопасности КНР. В добывающей и обрабатывающей промышленности заняты 25,1% и 27,5% трудящихся страны. По данным министерства, доля людей, занятых в сфере услуг становится все больше уже пятый год подряд и прибавила пять процентных пунктов с 2015 года.

В 2019 году число сельских рабочих мигрантов достигло 290 млн человек, из которых 120 млн были местные, а это на 0,7% или на 820 тыс. человек больше, чем годом ранее. Еще 170 млн человек прибыли из других районов, что на 0,9% или 1,59 млн больше.