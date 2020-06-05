Киев, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 25 411, сообщил 5 июня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, всего за сутки в стране выявили 553 новых случаев заражения, 15 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За всё время пандемии от последствий заболевания скончались 762 человека, выздоровели 11 372 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил кафе в городе Хмельницкий, которое, согласно карантинным ограничениям, должно было быть закрыто. Позже он заявил, что готов заплатить штраф, если его визит был нарушением карантина.

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