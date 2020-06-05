Абакан, 5 июня 2020, 09:44 — REGNUM Ветреная погода с грозами и дождями сохраняется в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.
5−6 июня в Хакасии местами ожидаются ливни, грозы. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/с.
Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ожидаются заморозки.
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