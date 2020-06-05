Волгоград, , 09:44 — REGNUM Ограничения на посещения кладбищ сняты в Волгоградской области. При посещении мест захоронений необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

Посещать кладбища разрешил Роспотребнадзор. В ритуальном предприятии «Память» уточнили, что родственникам, по возможности, следует пользоваться личным инвентарём при наведении порядка на могилах. Также эту работу можно доверить службам по благоустройству, обратившись в администрацию кладбищ, сообщает издание «V1.ru».

Запрет на посещение кладбищ был введён 12 апреля губернатором Андреем Бочаровым на основании рекомендации Роспотребнадзора.