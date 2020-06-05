Москва, , 09:49 — REGNUM В Москве 4 июня был зафиксирован рекорд по количеству осадков для этого дня. Об этом 5 июня сообщили в центре погоды «Фобос».

За прошедшие сутки в столице выпало 29 миллиметров осадков. Это рекорд для 4 июня. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1969 году, тогда выпало 25 миллиметров осадков.

Напомним, выходные в Москве будут теплыми, воздух прогреется до 21−23 градусов. А на следующей неделе, как ожидается, температура воздуха достигнет 31 градуса тепла.

Читайте ранее в этом сюжете: Проливные дожди в Москве сменятся 30-градусной жарой