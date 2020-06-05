Ижевск, , 09:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 904 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

В числе новых носителей вируса в основном жители Алнашского района — 12 человек, девять жителей Ижевска, восемь жителей Можги, двое носителей — в Сарапуле, по одному — в Кезском, Увинском, Малопургинском Балезинском, Граховском, Можгинском, Завьяловском районах и Глазове.

Полностью выздоровели 434 жителя республики, восемь человек выписаны за последние сутки. Таким образом, число выздоровевших составляет 48% от общего количества носителей коронавируса в регионе. 19 человек скончались на фоне SARS-CoV-2 от осложнения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава Удмуртии заявил, что его тест показал положительный результат на наличие коронавируса. Накануне Бречалов заявил, что выздоровел.

Читайте также: Глава Удмуртии выздоровел после заражения коронавирусом