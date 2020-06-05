Ухань, Китай, , 09:41 — REGNUM Последние три пациента, которые вылечились от COVID-19, выписаны из больниц в Ухане. Об этом 5 июня сообщает городской комитет по вопросам здравоохранения.

По последним данным, 3 июня у трех последних пациентов с COVID-19 в больницах города была нормальная температура тела, исчезли симптомы заболевания и два теста на коронавирус показали отрицательный результат, после чего июня медики выписали их из больницы.

«Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией» , — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в районе города Дунсиху, ранее признанном зоной среднего риска заражения коронавирусом, до 1 июня в течение 14 дней не было выявлено ни одного случая заражения SARS-CoV-2 и потому там, как и во всех остальных районах Уханя, уровень эпидемиологической угрозы был понижен до низкого.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии за минувшие сутки возросло на более чем 9,8 тысячи и превысило 226 тысяч человек.