Москва, , 09:34 — REGNUM Надежду на возвращение в июле к прежней форме занятости выразили 50% работающих жителей России, которые в связи с пандемией перешли на удалённый формат работы или были отправлены в отпуск. Таковы результаты исследования ИНСАП РАНХиГС.

Весной 2020 года для части работников произошли изменения в характере занятости. Люди перешли на удаленную работу или сокращенное рабочее время, отправились в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Половина из них считают, что уже в следующем месяце вернутся к прежней форме занятости.

Изменения коснулись примерно 60% всех занятых. В большинстве случаев произошел переход к дистанционной работе, сообщает ТАСС.

У каждого третьего работника уменьшилась заработная плата. Около 35% тех, кто в этом году обратился в службу занятости, уже получают пособие по безработице.

В рамках исследования с 22 по 24 мая проходил телефонный опрос, выборка в котором составила 1837 наблюдений, а также онлайн-опрос с участием 4,3 тыс. человек. Он проходил с 22 по 25 мая.