Казань, , 09:35 — REGNUM В Татарии с 5 июня отменяется требование о двухнедельной самоизоляции для тех, кто приезжает в республику из других регионов. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина РТ.

Ранее в нем говорилось, что приехавшие граждане из других регионов обязаны соблюдать самоизоляцию, а при первых признаках заболевания обратиться за медпомощью. Самоизоляция не стала обязательной с 25 мая для тех, кто уже ее прошел и имеет соответствующую справку, а также документ, подтверждающий факт выздоровления у лиц, переболевших COVID-19. Кабинетом министров Татарии также были приняты соответствующие изменения.

По словам руководителя пресс-службы главы республики Лилии Галимовой, двухнедельная самоизоляция действует только для туристов, вернувшихся из-за границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане, въезжающие в Татарию, обязаны иметь при себе подтверждающие документы и отрицательный результат теста на коронавирус, который получен не ранее, чем за два дня до прибытия в регион.

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