Краснодар, , 09:27 — REGNUM Право на налоговую отсрочку смогут получить более 3,5 тысячи гостиниц, отелей, пансионатов на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Санаторно-курортная деятельность вносит весомый вклад в экономику: в крае работают более 3,5 тыс. сертифицированных средств размещения. По прежним нормам право на налоговую отсрочку имели только организации и индивидуальные предприниматели, чей ОКВЭД попадает в перечень наиболее пострадавших отраслей. При этом сам перечень не охватывал многие компании, которые по факту работают в сфере туризма, но имеют иной основной ОКВЭД», — прокомментировал министр экономики края Александр Руппель.

Право на налоговую отсрочку средствам размещения, прошедшим классификацию и отвечающим требованиям по доходу и объему номерного фонда, предоставлено в соответствии с постановлением правительства РФ. В частности, владельцы гостиниц смогут на шесть месяцев продлить сроки уплаты налога на прибыль за 2019 год (в том числе при применении упрощенной системы налогообложения) и на три месяца — налогов на доходы физических лиц. Налоги, начисленные за этот период, можно будет выплачивать ежемесячными платежами в течение года.

Согласно новым правилам, на отсрочку смогут рассчитывать предприятия, работающие в сфере горнолыжного туризма и занимающиеся пляжами. Предприятия должны быть включены в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, соответствовать критериям по доходу и объему номерного фонда, которые закреплены в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее письмо с просьбой о поддержке отрасли и конкретными предложениями власти Кубани направили в Ростуризм.