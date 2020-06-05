Казань, , 09:29 — REGNUM Производство тестов на коронавирус в Международном выставочном центре Kazan Expo развернет российско-японская компания «Эвотэк — Мирай Геномикс». Об этом сообщают журналисты издания Kazanfirst.

В настоящее время компания арендует площади для производств в ОЭЗ «Иннополис». Для того, чтобы развернуть производство полного цикла, ей потребуется создать промышленный парк.

Компания «Эвотэк — Мирай Геномикс» уже имеет регистрационные удостоверения на эти медицинские изделия и продает тесты на коронавирус на разных площадках: на госзакупках, по коммерческим контрактам, а также за рубеж.

Старт строительно-монтажных работ в Kazan Expo для организации промпарка планируют начать в августе. Для размещения производства выделено 36 тыс. кв. метров. Российско-японская компания инвестирует в производство около 150 млн рублей.

Соглашение о создании промпарка «Эвотэк — Мирай Геномикс» после заключения должно действовать 15 лет. Площадкой будет владеть государство, а компания будет иметь возможность эксплуатировать высокотехнологичный объект на безвозмездной основе и при этом получать доход.