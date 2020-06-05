Москва, , 09:32 — REGNUM Число пациентов московской больницы в поселке Коммунарка, в которой проходят лечение больные COVID-19, в настоящее время составляет 374 человека. Это следует из данных инфографики, опубликованных 5 июня главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Также из этих данных следует, что за сутки в больницу поступило 38 пациентов, 25 человек из числа лечащихся в медучреждении были выписаны по выздоровлению и ещё три пациента умерли от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского в Москве начали применять экспериментальную методику лечения COVID-19.