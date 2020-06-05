Челябинск, , 09:08 — REGNUM В Челябинске от пневмонии скончалась сотрудница Южно-Уральского медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Женщине было 44 года. Её госпитализировали в ночь на 4 июня. Компьютерная томография показала, что у неё пневмония. Спасти женщину не удалось. По данным минздрава, она проработала в вузе 14 лет и показала себя как уважаемый коллегами, грамотный и очень отзывчивый человек. За помощью к врачам она обратилась поздно.

«Коронавирус не обошёл стороной и коллектив Южно-Уральского государственно медицинского университета», — отметили в ведомстве. И добавили, что руководство вуза принимает меры по предупреждению и недопущению распространения инфекции.