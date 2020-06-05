Москва, , 09:06 — REGNUM В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского в Москве начали применять экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Врачи лечат пациентов с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). К настоящему времени проведено 108 баросеансов 25 пациентам. Отмечается, что их состояние после проведённых процедур улучшилось.

Методика позволяет насытить кровь кислородом при помощи повышенного атмосферного давления.

«Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ Сергей Петриков.