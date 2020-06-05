Москва, , 09:05 — REGNUM Ракета-носитель «Протон-М» отправлена на Байконур для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщили 5 июня в пресс-службе Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

Блоки ракеты «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» отправлены на Байконур железнодорожным составом. Спутники будут запущены в интересах российского спутникового оператора «Космическая связь».

Ранее генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко заявил, что запуск ракеты-носителя «Протон-М» отложен из-за проблем с комплектующими. Позднее запуск отложили из-за брака в ракете.