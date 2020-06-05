Омск, , 09:04 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 июня в региональном минздраве.

Всего в регионе коронавирус выявлен у 1595 человек. Из них 639 человек уже выздоровели, в том числе 41 — за последние сутки.

За сутки в Омской области скончался ещё один пациент с коронавирусом — 82-летняя женщина. По информации минздрава, для неё «осложнения коронавируса и имеющийся список хронических заболеваний оказались несовместимы с жизнью». Всего в регионе за весь период скончался 21 пациент с SARS-CoV-2.

На сегодня в омских лабораториях проведено 136 324 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 июня в Омской области SARS-CoV-2 был выявлен у 1540 человек.

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