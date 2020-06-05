Ставрополь, , 09:02 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье по данным на утро 5 июня достигло 56. За минувшие сутки в регионе скончались три человека с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Всего на Ставрополье зарегистрировано 2903 случая заражения коронавирусом нового типа, за минувшие сутки выявлено 84 носителя инфекции. В тяжелом состоянии в крае в настоящее время находятся 46 пациентов с COVID-19, состояние еще 272 человек оценивается как средней степени тяжести.

Вылечились в регионе за вчерашний день 69 человек, заразившиеся коронавирусом, а всего за время пандемии — 1342. Таким образом, на Ставрополье выздоровели около 46% от общего числа людей, у которых был выявлен COVID-19.