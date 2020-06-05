Саратов, , 09:29 — REGNUM В Саратовской области 5 июня подтвердились 96 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 3553 человека, выздоровели 1462 человека, за последние сутки — 58 пациентов. С начала пандемии скончались 35 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 31 человека, в 65 случаях — заражение из неустановленных источников.

Больше всего заразившихся коронавирусом среди лиц в возрасте старше 60 лет — 35 жителей, от 50 до 59 лет — 21 человек, один ребенок в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 95,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,8 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области даже после третьего этапа снятия ограничений не планируют отменять масочный режим.

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