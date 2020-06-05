Уфа, , 09:05 — REGNUM В Покровском мужском монастыре с. Дедово в Башкирии на праздники Святой Троицы и День Святого Духа паломников принимать не будут. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Салаватской епархии.

По сообщению пресс-службы епархии, решение об отмене ежегодного паломничества 7−8 июня в дни Святой Троицы и Святого Духа было принято в связи с действующими ограничениями из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что насельники монастыря совершат богослужение за закрытыми воротами.

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