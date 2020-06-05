Новосибирск, , 08:58 — REGNUM В Новосибирске бывший генеральный директор завода искусственного волокна Валерий П. признан виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда.

Установлено, что мужчина, являясь на момент совершения преступления генеральным директором АО «Новосибирский завод искусственного волокна», оплатил средствами, принадлежащими АО «НЗИВ», оказанные ему лично юридические услуги.

Штраф составил 150 тысяч рублей. Также с мужчины в пользу АО «НЗИВ» взыскано 377 601 рубль 61 копейка в счёт возмещения причиненного материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.