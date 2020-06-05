Каир, , 09:04 — REGNUM Генеральный прокурор Египта призвал к безотлагательному судебному разбирательству в отношении мужчины, подозреваемого в проведении калечащих операций на женских половых органах своих трех малолетних дочерей под предлогом того, что они проходят курс лечения от коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Отец и врач, который проводил эту процедуру, были переданы в уголовный суд, сообщают репортеры.

Мать девочек сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Она разведена с отцом своих детей, который, по версии следствия, сказал девочкам, что они должны быть «привиты» от коронавируса. Затем они, как сообщается, были одурманены наркотиками и подверглись женскому обрезанию.

По информации журналистов телерадиокомпании, калечащие операции на женских половых органах являются незаконными в Египте с 2008 года, но по-прежнему широко распространены.