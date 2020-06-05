Владивосток, , 09:04 — REGNUM Приморье от Пенсионного фонда РФ получило более 2 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 5 июня по 10 тыс. рублей получили 225 тыс. приморских детей разного возраста.

Родители, имеющие детей от 3 до 16 лет, могут подать заявление на получение выплаты до 1 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 163 ребёнка, у которых подтверждён коронавирус, успешно выздоровели. Лечение в детском инфекционном отделении Владивостокской клинической больницы №2 проходят ещё 56 детей с коронавирусом.

Самому маленькому пациенту — 21 день.