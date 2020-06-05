Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Бурятии синоптики прогнозируют ухудшение погоды к выходным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управление МЧС, 6 июня по республике ожидаются дожди и грозы.

Северо-западный ветер усилится до 13 м/c, местами при грозах порывы будут достигать 16−21 м/с. Температура при этом на всей территории останется с плюсовым значением, местами ночью до 3 градусов тепла.

Спасатели призвали жителей при усилении ветра оставаться в помещении, закрыть окна.

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