Воронеж, , 08:54 — REGNUM 126 случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Воронежской области, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.

«В пятницу, 5 июня, официально подтверждено заражение 126 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Всего, таким образом, за период пандемии в Воронежской области подтверждено 2 тыс. 592 случая заражения коронавирусом. На вечер 4 июня выздоровели 1 тыс. 595 пациентов. В регионе скончались 18 человек с положительными тестами на коронавирус.

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