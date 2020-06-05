Красноярск, , 08:48 — REGNUM В Красноярске пациентам инфекционного госпиталя ФМБА России впервые провели переливание плазмы. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в краевом оперштабе.

Пациентам ввели плазму людей, которые уже переболели COVID-19 и имеют антитела.

Всего в центр крови ФМБА доставили 16 доз антиковидной плазмы. Этот метод применили уже для двух красноярских пациентов с коронавирусом.

По словам главврача инфекционного госпиталя №2, врача-пульмонолога ФСНКЦ ФМБА России Александра Аристова, такая гипериммунная плазма может спасти жизнь пациенту с тяжёлым течением заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 4 июня коронавирус выявлен у 4795 человек.

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