Красноярск, 5 июня 2020, 08:48 — REGNUM В Красноярске пациентам инфекционного госпиталя ФМБА России впервые провели переливание плазмы. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июня в краевом оперштабе.
Пациентам ввели плазму людей, которые уже переболели COVID-19 и имеют антитела.
Всего в центр крови ФМБА доставили 16 доз антиковидной плазмы. Этот метод применили уже для двух красноярских пациентов с коронавирусом.
По словам главврача инфекционного госпиталя №2, врача-пульмонолога ФСНКЦ ФМБА России Александра Аристова, такая гипериммунная плазма может спасти жизнь пациенту с тяжёлым течением заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 4 июня коронавирус выявлен у 4795 человек.
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