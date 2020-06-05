Грозный, , 08:48 — REGNUM Заместитель председателя правительства Чечни Абузайда Висмурадов жив-здоров и находится при исполнении должностных обязанностей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя появившиеся слухи о якобы заражении коронавирусом своего друга, назначенного в феврале 2020 года вице-премьером Чечни по силовому блоку.

«Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики», — заявил Кадыров на видео, опубликованном в Instagram директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.

Отметим, что Патриотом Абузайду Висмурадова называют друзья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились слухи о заболевании COVID-19 самого главы Чечни Рамзана Кадырова. Он несколько дней не появлялся на публике, а потом провел заседание оперативного штаба и заявил, что абсолютно здоров.

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